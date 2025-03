Scovate irregolarità. Multe ai negozi etnici

I carabinieri del Nas di Ancona, hanno effettuato controlli presso esercizi commerciali dediti alla vendita di alimenti e bevande. In due attività etniche, zona stazione, riscontrata la presenza di non conformità di carattere igienico sanitario fra cui ragnatele, distacco di intonaco, infiltrazioni di umidità, annerimento dei muri: segnalate all’Ast. Presso un terzo negozio, rinvenuti e sequestrati 10 kg di pesce non tracciato. Al titolare una sanzione di 1500 euro. Un’ispezione è stata eseguita in un panificio del centro multato di 1000 euro. Un supermercato di Jesi nei guai per scongelamento irregolare del pesce. Sanzione di 2mila euro.