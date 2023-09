Scuola d’infanzia, ecco la nuova Hansel e Gretel

Presentati i nuovi ambienti della scuola d’infanzia Hansel e Gretel. Il sindaco David Grillini e la giunta hanno visitato le aule arredate con il nuovo mobilio, coadiuvato da nuove tecnologie digitali per lo sviluppo didattico. Il primo cittadino ha avuto parole di grande lode per le insegnanti e per tutto il personale in servizio nella scuola d’infanzia e ha ribadito la grande unità d’intenti di tutto il corpo docente, il grande entusiasmo e lo straordinario impegno che ha permesso alla scuola d’infanzia Hansel e Gretel in questi anni di attingere costantemente a finanziamenti, attraverso interessanti progettualità. "L’amministrazione comunale - spiega Grillini - è impegnata ad accompagnare questo sforzo titanico per il continuo aggiornamento e miglioramento degli spazi e della proposta didattica grazie ad una costante interlocuzione e collaborazione con tutto il personale della scuola, la giunta, gli uffici e i dipendenti comunali. Questa unità di intenti permette a Cerreto d’Esi di avere una scuola d’infanzia che si attesta come una delle migliori del territorio. Un gioiello di cui tutta la Comunità cerretese, a partire dall’amministrazione, è orgogliosa".