Scuola Marchetti, un fine anno tutto in musica

L’indirizzo musicale della scuola media ‘Marchetti’ protagonista alla festa di chiusura dell’anno scolastico. L’iniziativa si è svolta al teatro La Fenice dove a salire sul palco è stata l’Orchestra D’Istituto, che ha eseguito un medley di colonne sonore di Ennio Morricone e di celebri brani latin rock (Oye comò va, Tequila), dimostrando un’elevata competenza tecnica con performances di notevole complessità, a riconoscerlo è stata anche la giuria della Dodicesima Edizione del Concorso Musicale Europeo "Città di Sirolo" che gli ha assegnato un punteggio di 99/100. Una serata all’insegna della musica dove ad esibirsi sono stati anche i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Marchetti hanno aperto la serata in attesa delle esibizioni, tra cui anche quella di alcuni ex alunni. Il 30 maggio alcune classi della scuola media Marchetti torneranno ad esibirsi con ‘La Traviata’, guidate dalla professoressa Paola Pancotti, al teatro Pergolesi di Jesi. Grande successo anche per i ‘matematici’ della scuola Mercantini: 13 ragazzi hanno superato le prime qualificazioni delle gare Pristem partecipando alla seconda fase della competizione a Pesaro; tra di loro due alunni Edoardo Santarelli (3^B) e Emily Sanchez Carrillo (3^D) parteciperanno alla finale nazionale il 25 maggio a Milano. Sempre per il 25 maggio Giovannipaolo Tarini (2^A) ha ottenuto l’accesso alla semifinale delle gare Kangourou per la categoria Benjamen.