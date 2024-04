"Scuole Antognini, a luglio stop ai lavori"

Lavori in dirittura d’arrivo, confermata la ripresa delle lezioni didattiche dell’anno scolastico 2024-2025 alle elementari Antognini di via Canale. A dare conferma della notizia è stato l’assessore ai lavori pubblici Tombolini che rispondendo all’interrogazione di Stefano Foresi ha fissato le date: "Il termine del cantiere è confermato per la fine di luglio prossimo e siamo contenti di poter darne notizia. Presto organizzeremo un incontro con tutti i direttori didattici della città per fare il punto sui lavori delle scuole di Ancona". Per anni è stato ritrovo di sbandati prima e luogo per i bivacchi dei senza fissa dimora, come ricordato dallo stesso ex assessore Foresi che quel cantiere sotto il punto di vista progettuale, l’ha messo in atto. Un altro intervento sarà invece previsto al campetto di basket dello stadio Dorico di via Chiesa. Lo ha confermato l’assessore Daniele Berardinelli su sollecitazione della consigliera Francesca Bonfigli (Fratelli d’Italia): "Puntiamo a una riqualificazione di tutta l’area e pensiamo a una copertura dell’ex sede della Stamura che è ridotta in pessime condizioni. Una volta recuperata, l’area resterà comunque di dominio pubblico e non verrà ceduta ai privati".