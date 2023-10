Scuole Mazzini, via ai lavori: studenti trasferiti

Verso scuole più sicure, al via domani i lavori di adeguamento sismico alla scuola Mazzini. La realizzazione dell’opera ha richiesto il trasferimento temporaneo di studenti e personale scolastico all’ex seminario. Dopo la media Marco Polo trasferita all’istituto Morea, anche la vicina primaria del quartiere Borgo ha dovuto spostarsi.

"Iniziano a prendere forma molte delle attività che sono state messe in campo da questa amministrazione nell’ambito dei lavori pubblici – spiega l’assessore Lorenzo Vergnetta - . A oggi ci sono oltre 11 milioni di euro di lavori avviati o appaltati dall’insediamento di questa giunta, dei quali sono stati completati circa il 13 per cento. E’ di questa settimana la riapertura del reparto 8 del cimitero di Santa Maria dopo il completamento dei lavori e siamo in attesa di avviare il cantiere del PalaGuerrieri. Opera che rappresenta un nodo cruciale per la nostra comunità e sarà avviata non appena la stazione appaltante della provincia avrà ultimato le verifiche sull’impresa affidataria. In questi giorni sono state avviate le interlocuzioni con la ditta Baiocco per avviare il cantiere".

Per tornare alle scuole "lunedì (domani, ndr) inizieranno i lavori alla scuola Mazzini, un altro intervento molto importante". E poi "l’intervento alla Marco Polo sta procedendo, si è appena insediato il nuovo direttore dei lavori, che consentirà una gestione più attiva e diretta alleggerendo i carichi dei tecnici comunali" spiega l’assessore ai Lavori pubblici che aggiunge: "Con il completamento delle due scuole: Marco Polo e Mazzini il quartiere del Borgo avrà restituiti i due plessi scolastici adeguati alle norme sismiche e pertanto più sicure per i nostri ragazzi. Il trasferimento della Mazzini all’ex seminario (che aveva sollevato proteste dall’opposizione, ndr) – rimarca Vergnetta - è stata un’operazione ben riuscita, realizzata con ordine e limitando i disagi per i cittadini con un servizio navetta efficace".

In queste settimane sono stati avviati altri cantieri: "La strada di San Donato che deve essere ancora completata, la strada di Castelletta che è stata oggetto di un intervento di manutenzione e riparazione in alcuni tratti più critici nel lato verso Serra San Quirico, i lavori di riqualificazione del mercato coperto, i lavori allo Iat e quelli per la riqualificazione dell’illuminazione del centro storico. Ma anche i lavori per l’implementazione di ulteriori sei attraversamenti pedonali luminosi. Sono ripresi – conclude Vergnetta - anche i lavori per il recupero del teatro nei pressi dell’istituto agrario, quelli per il completamento dei parchi cittadini e sono in corso i lavori sull’immobile dell’anagrafe".

Sara Ferreri