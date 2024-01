Scuole Podesti, slitta ancora la fine dei lavori

"Se saremo bravi, noi e la ditta incaricata dei lavori, potremo inaugurare la nuova scuola media Podesti, ristrutturata, per le prossime feste di Natale". A dirlo ieri è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, rispondendo all’interrogazione di Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi). I tempi si stanno allungando a causa di procedure burocratiche lente, ad ammetterlo è stato lo stesso Tombolini: "Abbiamo trovato delle criticità procedurali, gli affidamenti alle ditte non sono andati sempre a buon fine e ci sono oggettive difficoltà temporali. In più in seno all’assessorato non è prevista una Posizione organizzativa. I fondi sono arrivati (1 milione di euro dallo Stato per il sisma, ndr), i tempi per le risposte dei progettisti sono purtroppo lunghi, tra 90 e 120 giorni, poi ci sono i lunghi e necessari passaggi: dalla progettazione esecutiva all’approvazione in giunta e così via fino ad arrivare alla validazione dell’affidamento. Se tutto va bene serviranno una decina di mesi abbondanti e dunque il traguardo è ambizioso". Tombolini al centro, come al solito, delle interrogazioni della minoranza. Ieri ha dovuto rispondere anche sul cantiere per sistemare lo svincolo dell’asse nord-sud nel punto di collegamento con via Bocconi. Una voragine comparsa a settembre ha richiesto un intervento complesso: "I lavori, per un costo di 85mila euro, partiranno finalmente il 1° febbraio – ha confermato il titolare dei lavori pubblici – e dureranno quattro mesi. Sarà realizzata una palizzata di supporto".