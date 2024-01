"Segnaletica in degrado, occorrono interventi"

"Si metta mano alla segnaletica in degrado". Ad andare ancora in pressing sulle manutenzioni in città è il consigliere di opposizione Pino Pariano: "Premesso che il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini dovrebbero essere dei punti importanti per ogni Amministrazione comunale. Anche la tipologia della segnaletica verticale, soprattutto quella pubblicitaria può rappresentare un elemento di pericolo per cose o persone se non in perfetto stato e con tanti anni di non manutenzione. Ecco perché – aggiunge il consigliere Pino Pariano - ho presentato una interrogazione, da discutere in uno dei prossimi consigli comunali, in cui chiedo all’ Amministrazione comunale se è intenzione della giunta di dare mandato agli uffici comunali competenti per provvedere ad effettuare una ricognizione della segnaletica verticale stradale e dei pannelli delle affissioni pubblicitarie e pubbliche presenti sul territorio comunale. Chiedo in particolare di verificarne lo stato di degrado".