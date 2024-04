Segnaletica stradale inesistente. I residenti: "Rischio di incidenti"

"Serve manutenzione della segnaletica stradale". A seguito degli incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi, ma anche in passato fra viale Matteotti, via Mercantini, viale IV Novembre fino al viale Anita Garibaldi per il mancato rifacimento della segnaletica orizzontale contro cui puntano il dito alcuni cittadini oltre a diversi residenti.

Lo scorso 22 aprile si sono verificati due incidenti causa la totale scomparsa della segnaletica orizzontale. La preoccupazione per gli abitanti della zona è anche il maggiore traffico che avremo con l’avvicinarsi della stagione estiva ed anche perchè è aumentato notevolmente il volume del traffico nelle due vie sopracitate dove la segnaletica orizzontale dovrebbe evidenziare la precedenza per chi transita dllae vie Venezia e Bolzano.

Quello del rifacimento della segnaletica orizzontale è un problema che in passato ha interessato anche altri quartieri come quello di Vivere Verde, ma nel quartieri dell’ex piano regolatore i disagi proseguono da diverso tempo a causa del rifacimento del secondo tratto di viale Anita Garibaldi, diventato impercorribile a causa delle radici degli alberi. Oltre alle lamentale per la segnaletica orizzontale ci sono anche quelle relative alle auto parcheggiate in prossimità degli incroci che ne impediscono la visibilità.