Segreteria generale: in pensione Martella

Dopo 42 anni di servizio va in pensione la responsabile della segreteria generale Anna Martella, il sindaco la ringrazia a nome di tutti i cittadini. "Mi preme salutare pubblicamente Anna Martella che da domani (oggi, ndr) sarà una nuova pensionata. Dopo 42 anni di onorato servizio presso il nostro Comune, Anna Martella non sarà più parte integrante dell’organico comunale. Dalla mia elezione l’ho avuta come responsabile della segreteria generale, quindi a stretto contatto oltre che con me, con tutta l’amministrazione. Voglio ringraziare Anna per tutto quello che ha fatto in questo periodo, per la professionalità unita al suo intuito che sicuramente hanno contribuito al nostro fare. Credo di poter rappresentare simbolicamente i saluti di tutti i cittadini, sono sicuro che ci mancherà esattamente come mancheremo noi a lei, ma sono anche convinto, come peraltro mi ha sempre ribadito ultimamente, che lei ha tante altre belle cose da fare, del resto la pensione è un momento per esplorare nuovi interessi. Sentiremo la sua mancanza" conclude facendole un grande in bocca al lupo.