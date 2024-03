Sei minori sbarcati ad Ancona affidati alla Caritas di Senigallia

Tra i 32 minori non accompagnati sbarcati al porto di Ancona il 18 marzo dalla Ocean Viking, sei sono stati affidati alla fondazione Caritas Senigallia, come disposto dalla Prefettura di Ancona. Ora sono accolti in una struttura, il centro di accoglienza straordinario a Montemarciano dove la fondazione senigalliese ha già accolto altri ospiti minorenni.

"Siamo stati contattati dalla Prefettura - ha spiegato il presidente della fondazione Caritas Senigallia Giovanni Bomprezzi - per dare una mano nell’accoglienza dei giovani migranti. I nostri operatori si sono resi subito disponibili per essere presenti e collaborare durante lo sbarco ad Ancona".

Sono sei ragazzi provenienti dalla Siria, hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni, e salvati dalla nave umanitaria della ong Sos Mediterranée in due distinte operazioni tra il 13 e il 14 marzo. Oltre ai minori non accompagnati, sulla nave erano presenti anche altri 21 minori assieme alle loro famiglie.

I migranti vengono anche da Pakistan, Egitto e Mali. Ai sei ospiti di Montemarciano sono stati consegnati i kit di accoglienza. "Ancora non si sono aperti con i nostri operatori - spiega ancora Bomprezzi - ma è presto, sono appena arrivati e quindi abbiamo poche informazioni, ma sono contenti di essere rimasti insieme tutti e sei della stessa nazionalità". Non è stata ancora specificata la durata dell’accoglienza a Montemarciano, che può variare da pochi giorni ad alcuni mesi in base alle indicazioni della Prefettura di Ancona.