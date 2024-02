Semaforo fuori uso, traffico in tilt. Raffica di incidenti alle Fornaci

Per tutta la giornata di mercoledì, fino a sera, il semaforo delle Fornaci di Castelfidardo, quello di via XXV Aprile, è stato fuori uso.

Un malfunzionamento tecnico ha compromesso la viabilità già difficoltosa di quel quadrivio alle porte del centro storico. Disagi per le precedenze in tutte le direzioni che hanno portato nel corso delle ore a due tamponamenti e a un investimento.

Nel tardo pomeriggio infatti una signora anziana di origine straniera è stata urtata da una macchina in transito.

È caduta a terra e non riusciva a riprendersi lamentando dolori. I soccorsi sono scattati subito. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce verde e l’automedica da Osimo.

Poi i mezzi di soccorso sono stati raggiunti anche da una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito. La donna fortunatamente non ha riportato lesioni gravi tanto da fare temere per la sua incolumità.

È stata portata però all’ospedale per gli accertamenti dovuti. Dai tamponamenti invece nessuno è rimasto ferito ma si sono creati ulteriori disagi al traffico. Il sistema semaforico è stato ripristinato e ieri la situazione è ritornata alla totale normalità. Non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento osimano che ieri invece sono stati impegnati a Polverigi per una persona che non rispondeva al telefono dei suoi cari ma si trovava, in buono stato di salute, all’interno della sua abitazione.