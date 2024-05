Semina il caos al bar e aggredisce i carabinieri: scatta l’arresto

Erano le 20.54 di sabato quando da un bar di Agugliano è giunta la richiesta di aiuto da parte del personale. Un giovane stava infatti infastidendo la clientela che si trovava nel locale. Il ragazzo era a torso nudo, quando sono arrivati i carabinieri. Sul posto è arrivata subito un’autopattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Osimo assieme ai militari della stazione di Agugliano. Il giovane, un tunisino di 19 anni, all’avvicinarsi dei militari non ha dato cenno di tranquillizzarsi, anzi. Ha strattonato i carabinieri, ferendone uno che, portato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. C’è stata molta paura di fronte al locale di Agugliano da parte di diversi avventori, che hanno assistito, loro malgrado, alla scena del fermo del ragazzo. Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e portato nella caserma dei carabinieri di Osimo. Dagli accertamenti svolti sul suo conto è risultato un soggetto già noto alle forze dell’ordine, richiedente asilo e soggiornante in una struttura di Polverigi. Ieri mattina, si è svolta l’udienza di convalida al tribunale di Ancona: per il tunisino è stato convalidato l’arresto ed è stato disposto l’obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Agugliano. Sono state diverse le chiamate alla caserma nel weekend appena archiviato, anche per disturbo alla quiete pubblica, tutte terminate senza denunce dopo attenti controlli. I pattugliamenti, in forma congiunta, proseguiranno per tutto il prossimo fine settimana in Valmusone e in Riviera del Conero.

si. sa.