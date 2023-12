Senigallia, cielo stellato e luminarie. Il Natale è partito dopo il rinvio

Dopo il rinvio provocato dall’ondanta di maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato tutta la città, il Natale sul velluto ha preso forma con l’accensione delle luminarie. Ieri alle 18 in piazza Garibaldi il cielo è diventato d’improvviso stellato, così come in piazza Roma dove spicca l’albero di Natale con fasce rosso e blù, i colori della città.

Luci gold per il Foro Annonario, così come per gli archi che accompagnano la passeggiata nel pontile della Rotonda a Mare, illuminata per la prima volta a Natale come piazzale Rosi e i giardini Catalani. In piazza Saffi è stata allestita una mega stella, mentre in piazza del Duca lo spazio è tutto per il mercatino artigianale natalizio.

Non rimarranno delusi nemmeno gli sportivi che potranno cimentarsi in una pattinata nella pista sul ghiaccio allestita nel parterre della Rocca Roveresca, il tutto ammirando il video mapping.

Ma le luci si sono accese anche nelle frazioni, a far partire l’allestimento luminoso è stato il sindaco Massimo Olivetti, a cui la Giunta, a sorpresa ha preparato un simbolico bottone da schiacciare per dare il via al Natale 2023 targato Senigallia.