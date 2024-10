Senigallia, impiantato chiodo in fibra di carbonio su 84enne

Senigallia (Ancona), 23 ottobre 2024 - Innovazione tecnologica in ospedale: è stato impiantato un chiodo omerale in fibra di carbonio su una paziente di 84 anni che è stata già dimessa dall’ospedale Principe di Piemonte. “Si tratta – spiegano dall’Ast - del primo intervento di questo tipo presso la struttura senigalliese, nel campo della traumatologia e patologia oncologica. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi nel Reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal dottor Marco Agostinelli. Il primario – insieme alla sua équipe composta dai dottoriStefano Cecconi e Alessandro Orazi, dall’anestesista Lucia Romagnoli e una valida ed esperta équipe di strumentisti e tecnici anestesiologici e di radiologia – ha eseguito questo impianto che segna un’importante svolta nel campo della chirurgia ortopedica su una donna affetta da una grave frattura patologica dell’omero. La signora, che è stata ricoverata per pochi giorni, è già stata dimessa e le si prospetta un decorso ordinario post operatorio”. In buona sostanza le è stato impiantato un chiodo omerale in fibra di carbonio, materiale noto per la sua combinazione unica di leggerezza e resistenza che oggi ha trovato un nuovo utilizzo nel campo medico, in particolare nella chirurgia ortopedica. Questo materiale viene impiegato per creare mezzi di sintesi, cioè dispositivi che aiutano a mantenere unite le ossa fratturate, favorendo la loro guarigione.” I benefici nella sua applicazione in chirurgia ortopedica – spiegano ancora dall’Ast -sono la radiotrasparenza (non vengono bloccati i raggi X) ovvero i medici possono eseguire radiografie per controllare la guarigione dell’osso senza interferenze, cosa che invece accade con gli impianti in metallo. Per il paziente, questo si traduce in esami più accurati ed un monitoraggio più preciso del processo di guarigione. Il carbonio inoltre è altamente biocompatibile, viene ben tollerato dal corpo umano, riduce il rischio di reazioni allergiche, infiammazioni o rigetti, rendendo il recupero post-operatorio più sicuro e meno problematico. Grazie a questa innovazione, l’ospedale di Senigallia si pone all’avanguardia nel campo della chirurgia traumatologica, garantendo ai pazienti tecnologie sempre più avanzate per una cura migliore, un recupero più rapido e sicuro per i pazienti, e una tecnica più efficace a disposizione dei medici per eseguire interventi precisi e meno invasivi. Il vice presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini evidenzia che “le tecnologie all'avanguardia presenti all'ospedale di Senigallia combinate alle elevate competenze dei professionisti, garantiscono ai cittadini trattamenti sempre più accessibili e precisi, un recupero più rapido e sicuro, e un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Stiamo investendo molto in nuove tecnologie e le Marche sono tra le regioni italiane con le apparecchiature sanitarie più nuove grazie ad una importante opera di sostituzione delle strumentazioni obsolete”.