"Serra San Quirico?. Bellissima, ma togliete i bagni della vergogna"

"Dato la giornata di sole, ho fatto una passeggiata rilassante tra i bellissimi e caratteristici vicoli di Serra. Poco prima di arrivare in cima alle scalette di Santa Lucia ho notato che lì in alto, come delle maestose King’s Guards fuori da Buckingham Palace, svettavano 2 bagni chimici, di cui uno disperatamente aperto, come un urlo di Munch in chiave post-orinale". La segnalazione è di un cittadino e si riferisce al bagno chimico posizionato per i lavori all’ex monastero. "Non una bella vista agli occhi dei serrani e dei turisti".