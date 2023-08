"Serve più personale per l’Agenzia delle Dogane"

Più personale per le Agenzie doganali e dei monopoli per migliorare l’efficienza operativa di questi uffici. A chiederlo in una mozione presentata in Consiglio regionale delle Marche Dino Latini (Udc, primo firmatario) e Mirko Bilò (Lega) alla luce delle criticità segnalate ripetutamente a livello sindacale e per garantire il livello minimo dei servizi sul territorio.

"Le misure di contenimento adottate finora – rileva Latini – non risultano sufficienti visto il perdurare del grave stato di dotazione ed organizzativo di questi uffici. È infatti stato calcolato un fabbisogno in pianta organica di almeno 68 unità solo per normalizzare la situazione di criticità e non pregiudicare un servizio che caratterizza, per specificità territoriale e produttiva, la regione Marche".

Nella mozione viene perciò chiesto l’impegno a presidente e giunta regionale ad intervenire presso il governo e nella Conferenza Stato-Regioni affinché siano individuate opportune misure e fondi a sostegno di ulteriori assunzioni da destinare agli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dopo questo appello con tanto di atto formale, si attende la risposta.