Sesta ’Camminata della solidarietà’. Tre chilometri di cuore

L’Atletica Amatori Avis Castelfidardo con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni di volontariato organizza per domani in piazza della Repubblica la 6ª "Camminata della solidarietà", manifestazione ludico-motoria di tre chilometri, aperta a tutti, a beneficio della Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, e della Croce Verde di Castelfidardo in memoria di don Bruno Bottaluscio. Il percorso della manifestazione si svolge su un tracciato cittadino che si sviluppa dal centro storico fino al parco del Monumento nazionale delle Marche e ritorno. Ritrovo alle 9.30 in piazza della Repubblica e chiusura iscrizioni e partenza alle 10 per un’ora circa di passeggiata in compagnia.