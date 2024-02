Sfida investigativa nelle grotte con "Il gioiello della contessa"

Durante il Gran ballo in maschera nella grotta Ricotti, la contessa Virginia Ricotti viene derubata del suo prezioso gioiello: chi è il colpevole e perché è stato commesso il furto?

E’ la domanda che oggi si pongono i partecipanti a "Il gioiello della contessa", la sfida investigativa per scoprire il mistero seguendo gli indizi ed enigmi all’interno del meraviglioso percorso ipogeo delle grotte di Camerano. E’ un nuovo gioco a tempo per famiglie con bambini dai sei ai 10 anni. Ogni fascia oraria ha un gruppo di piccoli detective che giocano insieme per cercare gli indizi, metterli in ordine e formulare l’accusa finale. Il punto di ritrovo è l’ufficio Iat alle 15, 16, 17 e 18 per i vari accessi.

Domenica prossima (3 marzo) invece, alle 16, al via "Sui passi dei primi esploratori", un percorso avventuroso nella città più profonda e misteriosa. Muniti di torce e caschetti è in programma un viaggio indietro nel tempo per riscoprire com’erano una volta le grotte all’epoca delle prime esplorazioni. Come gli speleologi del passato tra passaggi al buio e grotte nascoste, ci si indagherà sulle grotte e sulla loro storia. Anche questo è un nuovo format di visita guidata interamente dedicato alle famiglie e ai più piccoli dai 5 ai dieci anni.

La presenza di almeno un adulto è obbligatoria.