Sfide con vista playoff. Tante gare ad alta tensione

Tutte in campo oggi per la contemporaneità delle ultime due giornate nel torneo di Promozione. Che ha già assegnato il primo posto sia nel girone A che in quello B premiando rispettivamente Fabriano Cerreto e Matelica. E’ volata invece per la conquista playoff. Al secondo posto nel raggruppamento A ci sono tre squadre a pari punti. In casa giocano i Portuali che ospitano il già promosso Fabriano Cerreto. Sfida casalinga anche per il Sant’Orso che riceverà una Biagio Nazzaro che vorrà tenersi stretto il quinto posto. Il Moie Vallesina invece scenderà a Osimo Stazione contro una squadra reduce da due sconfitte consecutive e che dovrà tornare a fare punti per non rischiare di terminare all’ultimo posto. Il Marina cercherà i tre punti (contro il Vismara, in casa) per tenere accesa la fiammella di speranza playoff. Sul proprio campo anche il Barbara Monserra contro l’Atletico MondolfoMarotta, con quest’ultimo che potrebbe già oggi salutare la categoria. Castelfrettese a Gabicce per centrare il poker vincente di fila.

Nel girone B Vigor Castelfidardo contro la Sangiorgese per riprendersi il secondo posto visto che l’Atletico Centobuchi sarà impegnato nell’insidiosa trasferta sul campo dell’Elpidiense Cascinare. In zona retrocessione ultima chiamata per il Potenza Picena, ultimo della classe.

Il programma. Promozione, 14esima giornata di ritorno. Girone A. Oggi (ore 16). Barbara Monserra-Atletico Mondolfo Marotta, Fermignanese-Villa S. Martino, Gabicce Gradara-Castelfrettese, Marina-Vismara, Osimo Stazione-Moie Vallesina, Portuali-Fabriano Cerreto, S. Orso-Biagio Nazzaro, Valfoglia-Pergolese. Classifica: Fabriano Cerreto 56; Moie Vallesina, Portuali e S. Orso 48; Biagio Nazzaro 44; Marina e Pergolese 41; Fermignanese 40; Valfoglia 38; Barbara Monserra 34; Villa S. Martino 33; Castelfrettese 28; Gabicce Gradara 26; Osimo Stazione 25; Vismara 24; Mondolfo Marotta 22. Girone B. Oggi: Cluentina-Corridonia, Elpidiense Cascinare-Atletico Centobuchi, Matelica-Monticelli, Porto S. Elpidio-Trodica, Palmense-Aurora Treia, Potenza Picena-Casette Verdini, Rapagnano-Appignanese, Vigor Castelfidardo-Sangiorgese. Classifica: Matelica 61; Atletico Centobuchi 51; Vigor Castelfidardo 50; Trodica 47; Corridonia 43; Monticelli 39; Sangiorgese 37; Casette Verdini 36; Cluentina 35; Porto S. Elpidio e Elpidiense Cascinare 34; Palmense e Appignanese 32; Rapagnano e Aurora Treia 24; Potenza Picena 21.