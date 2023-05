Sfilata di moda e fondi alla Caritas

Domani alle 17 a Scalo Zero, sul lungomare Marconi 1, a Senigallia, Anna Leoni, creatrice della linea Lio, manderà in passerella i suoi abiti originali dedicati a un pubblico femminile: le donazioni saranno devolute alla sartoria solidale di Caritas, progetto in piena espansione nei locali di Rikrea, che coinvolge donne di varie nazionalità ed età e punta alla loro inclusione sociale e professionale. L’appuntamento con il fashion show a scopo benefico è quindi per questa domenica, a ingresso gratuito, con la possibilità fare l’aperitivo a Scalo Zero e, nel frattempo, ammirare i capi in passerella e fare una donazione. Si tratta di pezzi unici, molto creativi e preziosi nell’attenzione ai tessuti e ai particolari.