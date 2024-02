Sguinzagliati, ecco un patentino per i padroni dei quattro zampe

Il Comune di Senigallia, in collaborazione con l’associazione Sguinzagliati, ha deciso di patrocinare nuovamente il "Percorso formativo per i proprietari dei cani" previsto dalla vigente normativa per l’incolumità pubblica e per il possesso responsabile dei cani. Grazie allo sponsor ’L’Isola dei tesori’, che ha fortemente creduto nel progetto decidendo di sostenerne economicamente l’organizzazione, anche per l’edizione 2024 il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto ad un’associazione di volontariato cinofilo fortemente attiva sul territorio. La parte teorica del corso (10 ore) verrà svolta presso il Centro Sociale Il Molinello da un medico veterinario esperto in comportamento animale. Alle 10 ore di teoria, si aggiungeranno parti pratiche di addestramento cinofilo, che verranno svolte all’aperto con l’educatrice cinofila Gabria Pierfederici. Il corso si concluderà con l’esame finale, per il conseguimento del patentino ufficiale, che verrà inserito in anagrafe regionale canina. Per info ed iscrizioni scrivere a coderibellisenigallia@gmail.com