Show a Camerano Sacra Famiglia e Re Magi dentro una vera grotta: "Scenario da brivido"

E’ uno dei presepi viventi più suggestivi della Regione quello realizzato a Camerano perché la Natività è ambientata all’interno dell’affascinate percorso ipogeo. La cittadina si prepara ad accogliere il 2024 in grande con diverse iniziative tra cui un altro appuntamento con il tanto atteso presepe in grotta: domani dalle 16 alle 19.30 al via la seconda rappresentazione del presepe vivente in tutta la città e la raffigurazione della Natività appunto all’interno della Grotta Ricotti. Il giorno di Santo Stefano sono stati oltre 600 i visitatori, un record grazie al lavoro della Pro loco Maratti, del Comitato Presepe e degli oltre 50 figuranti che hanno animato il centro storico. L’ingresso è situato nella zona del centro storico, all’incrocio di via San Francesco con via Sant’Apollinare, e prevede un’offerta minima che sarà devoluta in beneficenza per le nuove iniziative e attività del Centro giovanile. Una terza e ultima rappresentazione è prevista per l’Epifania dalle 16 alle 19.30.

"La nostra città – afferma il sindaco di Camerano Oriano Mercante – ha la possibilità di rappresentare il contenuto religioso della Natività all’interno di una vera grotta, uno scenario unico. E’ un’esperienza straordinaria per tutti quelli che partecipano e che sicuramente trasmette agli spettatori un’emozione forte". Sempre a partire dalle 16 e fino alle 19 domani sarà possibile visionare ad ingresso libero a offerta la sesta Mostra di Arte presepiale a cura del Gruppo Amici del Presepe nella chiesa di Santa Faustina. Alle 18 appuntamento nella chiesa di San Francesco con il Concerto di Capodanno a cura di Fucina Musica – banda Città di Camerano con la partecipazione della "Junior Band".