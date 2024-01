"Sì alla centralina vicino all’allevamento"

"Il sindaco di Monte Roberto Stefano Martelli ha inviato una lettera a un componente del Comitato per la Vallesina chiedendo la disponibilità ad installare una centralina di rilevazione nella sua proprietà adiacente all’allevamento Fileni. A seguito del riavvio dell’impianto di Monte Roberto, il 4 dicembre scorso, sono infatti riprese le proteste dei residenti a causa della terribile puzza che sono costretti a respirare". Così dal comitato per la Vallesina. "Abbiamo espresso grande interesse per l’iniziativa e per un eventuale avvio di una collaborazione fra Enti pubblici e cittadini, nell’insegna della trasparenza e della collaborazione. Abbiamo però chiesto che a fare le rilevazioni sia l’Arpam, e che fossero fatte per un periodo di un anno comprendente sia la stagione estiva che quella invernale e che tutti i dati siano istantaneamente messi on-line e consultabili da tutti i cittadini a garanzia della trasparenza dell’operazione". Il comitato auspica che questa sia "una nuova presa di coscienza della gravità della situazione dell’allevamento avicolo".