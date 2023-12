"Si convochi un Consiglio aperto a tutti"

Un consiglio comunale aperto per chiarire la situazione ospedaliera della città. La giunta guidata dal sindaco Silvetti non ha competenze specifiche sulle questioni sanitarie e ospedaliere, ma Torrette come il Salesi e l’Inrca sono anche e soprattutto i centri ospedalieri cittadini. A chiedere la seduta straordinaria è la minoranza consiliare di centrosinistra: "È notizia di questi giorni, relativamente all’Ospedale di Torrette, del taglio dei posti letto per mancanza di infermieri e OSS, e della comunicazione di otto capi dipartimento dell’ospedale di Torrette. Si segnalano ‘un allarmante degrado degli standard assistenziali e di sicurezza delle cure omogeneamente diffuso in tutti i dipartimenti e tutte le discipline chirurgiche mediche e dei servizi registrabili all’interno dell’ospedale di Torrette, dei sindacati che si sono mobilitati, dell’impossibilità di dare risposte. Questioni che incidono sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. È, inoltre, notizia di questi giorni, relativamente all’INRCA, che la nuova struttura subirà un ulteriore ritardo e il relativo finanziamento è slittato dal 2023 al 2025. Analoga situazione riguarda la costruzione del nuovo Salesi. Da qui la nostra richiesta di convocare un Consiglio comunale aperto sul tema della sanità, che interessa i cittadini di questa città. Non c’è più tempo da perdere". Il documento è stato firmato da tutta la minoranza: Susanna Dini, Federica Fiordelmondo, Stefano Foresi, Mirella.Giangiacomi, Massimo Mandarano, Carlo Pesaresi, Giacomo Petrelli, Francesco Rubini, Ida Simonella, Diego Urbisaglia, Andrea Vecchi, Tommaso Fagioli.