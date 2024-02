Si è spenta Carmen Mantovani. Oltre 30 anni alla Italcementi

Si è spenta Carmen Mantovani, aveva 78 anni. Dal 1962 al 1993 aveva lavorato presso la Sacelit Italcementi, un contesto industriale fortemente esposto all’amianto, sostanza poi riconosciuta per i suoi effetti nocivi sulla salute.

La sua scomparsa segue quella recente di altri ex colleghi uniti dallo stesso destino e si aggiunge alla memoria collettiva di una generazione di lavoratori, che ha segnato un capitolo importante nella storia di Senigallia.

Carmen lascia un’eredità di ricordi e valori ai suoi figli, Daniela e Marco, testimoni della sua vita segnata negli ultimi tempi dal "mesotelioma pleurico", malattia per cui nel 2001 era mancato anche il marito, Fabio Siena. A lottare per i risarcire i lavoratori dell’ex Sacelit è stato Carlo Montanari, scomparso un anno fa, che aveva fondato l’"Associazione Lotta all’Amianto", aprendo una battaglia per ottenere i risarcimenti, ma anche per eliminare, a suon di denunce, parti di manufatto in amianto presenti in città.

si.sa.