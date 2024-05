Si giocano oggi playoff e playout. Il programma della giornata

E’ l’ora dei playoff e dei playout anche in Prima Categoria. Per gli spareggi promozione oggi in programma le semifinali. Alle ore 16 la Real Cameranese ospiterà al Montenovo la Castelleonese. I rossoneri della Real hanno chiuso il campionato al secondo posto del girone B, la Castelleonese (miglior attacco del campionato con 51 reti) al quinto e quindi la squadra di Camerano potrà contare su due risultati (vittoria o pareggio) per il passaggio alla finale del girone. L’altra semifinale vedrà di fronte Montemarciano-Filottranese, terza contro quarta in classifica. Anche qui il Montemarciano parte con il vantaggio della migliore classifica e del fattore campo visto che si giocherà al Di Gregorio (ore 16:30). Nei playout invece si deciderà tutto oggi. Al Comunale di Santa Maria Nuova si giocherà Labor-Senigallia. L’altro spareggio salvezza invece sarà quello tra Staffolo e Chiaravalle. Entrambe le sfide inizieranno alle ore 16:30. Anche qui, come nei playoff, le squadre che giocano in casa possono contare su due risultati in virtù della miglior classifica. In caso di pareggio nei tempi regolamentari e dopo gli eventuali supplementari si salverà la squadra che gioca in casa. In Seconda Categoria nella semifinale per il titolo regionale l’Ostra salirà a Pesaro per sfidare il Muraglia (ore 16). L’altra semifinale vedrà di fronte Petritoli-Casette d’Ete.