Si puliscono i fondali verso Palombina

Spazzapnea, la raccolta di rifiuti al mare tra Palombina e Collemarino. Si svolgerà domenica prossima, in contemporanea in sette località italiane, la sesta edizione di ‘Spazzapnea – Operazione fondali puliti’, una competizione nazionale a squadre di raccolta rifiuti, in apnea ma non solo. La manifestazione, gratuita, si svolgerà a squadre, sia in acqua sia a terra. L’appuntamento per Ancona, seguito dall’assessorato allo Sport del Comune e dall’Università Politecnica delle Marche, è alle 8 alla spiaggia di Palombina, all’altezza del cavalcavia in legno di Collemarino. Al termine, lo specchio d’acqua che ha ospitato l’evento potrà fregiarsi della bandiera ‘Spazzapnea’, con pubblicazione sul sito ufficiale spazzapnea.it. La bandiera ha la durata di un anno, fino alla successiva manifestazione. L’evento si svolgerà contemporaneamente ad Ancona, Genova, Marina di Pisa, Bari – Torre a mare, Torre del Greco, Ustica, Roma. Ideata a Genova nel 2018 e giunta alla sesta edizione, ancora una volta permetterà ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri spazzini del mare e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali. La manifestazione è nata dal desiderio di salvaguardare i mari, laghi, fiumi e litorali. La gara (3 ore di durata) avrà inizio la mattina e vedrà impegnati contemporaneamente, i partecipanti in ogni città. Saranno consegnati una retina per la raccolta dei rifiuti, un fischietto di segnalazione e guanti per la raccolta a terra e in acqua. Per chi vorrà dedicarsi alla ricerca subacquea, sarà necessario un brevetto per le immersioni in apnea in corso di validità (apnea, foto sub, pesca sub ecc.).