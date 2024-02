"Sì, sarà un match davvero difficile. Ma dobbiamo centrare l’obiettivo"

Gianluca Colavitto (foto) come in ogni vigilia analizza la partita odierna e parla di scelte, di avversario e del nuovo arrivato.

Mister, come arriva la squadra a questa partita?

"I ragazzi si allenano con voglia e intensità. Mancheranno gli squalificati, c’è qualche problema con Pellizzari e Martina, ma l’organico è completo, faccio pieno affidamento su chi scenderà in campo".

Cosa hanno portato in dote i 5 punti nelle ultime tre partite? "I ragazzi meritavano una continuità di risultati. Al di là di tutto abbiamo subito delle piccole batoste circa il risultato, abbiamo pagato a caro prezzo gli errori in altre partite. La rimonta contro una squadra in salute come la Carrarese dovrebbe alzare la famosa autostima. Ma contro il Rimini sarà un’altra partita, altro avversario, altre dinamiche". Adesso ha a disposizione anche il difensore Pasini...

"A livello di curriculum non si discute, ringrazio il club che ci dà una mano perché arriva a coprire una defezione, quella di Pellizzari. Il ragazzo stava fronteggiando piccoli problemi al piede, abbiamo ritenuto opportuno con lo staff medico porre rimedio a questa situazione. Mi auguro che anche dal punto di vista umano ci aiuti in queste ultime partite. Deve ancora prendere confidenza col campo e con la squadra, ma già dal primo allenamento sono soddisfatto".

Due squalificati e due infortunati: come li sostituirà?

"Ci sono i sostituti naturali, che non sono sostituti. Agyemang, Marenco, ragazzi che si allenano sempre bene. L’unica cosa che mi aspetto è che i ragazzi capiscano il momento delicato, sicuramente mi daranno certezze".

Confermerà la difesa a tre? "Durante la settimana lavoriamo in più situazioni. Ho una squadra recettiva, alla fine conta l’atteggiamento, il sacrificarsi per il compagno, il voler raggiungere l’obiettivo. Penso comunque di riproporre la difesa a tre".

Questa partita completa un ciclo. Qual è il suo bilancio?

"Sono soddisfatto per le prestazioni della squadra, la crescita dei ragazzi, meno per la continuità dei risultati".

Una vittoria con il Rimini può riaprire le possibilità di guardare verso l’alto, per l’Ancona?

"Sarà una partita difficile, bisogna cercare di fare i 3 punti, ma ai playoff non penso, penso solo alla partita col Rimini che dall’arrivo di Troise sta facendo un ottimo lavoro con una squadra di giocatori di livello".

Cioffi da mezzala, una posizione in cui lo vede bene?

"Il ragazzo dalla metà campo in su può fare qualsiasi ruolo, ha qualità. Anche per lui questa situazione non idilliaca può influire. Meno responsabilità gli si danno, meglio è. Ma è un ruolo che può fare benissimo".

g.p.