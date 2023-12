"Sia un brindisi tutto marchigiano"

Per imbandire le tavole di questi giorni di festa c’è una importantissima offerta enogastronomica d’eccellenza. Un settore, quello dell’agroalimentare delle Marche, rappresentato da 2.686 imprese artigiane che danno lavoro a 11.595 addetti. I nostri artigiani del gusto utilizzano materie prime locali e metodi di produzione tipici che evidenziano il legame con il territorio regionale. La genuinità di queste specialità fa bene alla salute e all’economia e contribuisce a mantenere alta la bandiera del food regionale nel mondo.

Dei 597 milioni di euro stimati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Marche per la spesa delle famiglie marchigiane a dicembre per prodotti e servizi realizzati in particolare dalle piccole imprese artigiane del nostro territorio, la maggior parte sarà destinata alla tavola, con prodotti alimentari e bevande per 389 milioni di euro.

"A spingere l’acquisto di prodotti artigiani – sottolinea il Segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni – è la sempre più diffusa attenzione alla qualità, all’unicità e alla sostenibilità di prodotti ‘su misura’, personalizzati, tipici del territorio, a basso impatto sull’ambiente. Per questo Confartigianato ha rilanciato anche quest’anno la campagna “Acquistiamo locale”".