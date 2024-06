Siani va all’istituto d’arte. L’attore cerca aule a scuola per girare il suo nuovo film

Alessandro Siani all’istituto d’arte Mannucci. L’attore-regista si è presentato con lo scenografo, il location manager e altro personale del suo staff giovedì mattina nella scuola di via Buonarroti. Sta cercando aule e laboratori che possono essere utili a girare alcune scene del film di Natale "Io e te dobbiamo parlare" che uscirà al cinema il 18 dicembre. Film che girerà ad Ancona.

Continuano quindi le sue apparizioni in città. La produzione aveva preso contatti con il preside Luca Serafini per visitare la scuola ma nessuno si aspettava Siani in persona. Alle 9 invece si è materializzato con tutta la sua simpatia incuriosendo studenti e insegnanti che si sono fotografati con lui con diversi selfie.

Ad accompagnare Siani nel tour della scuola è stata la professoressa Anna Consarino, docente di discipline audiovisive. Nel film è probabile che saranno coinvolti alcuni studenti. I laboratori hanno interessato il regista che si è intrattenuto a parlare con gli studenti regalando loro qualche battuta delle sue. Sempre giovedì Siani è stato anche nella sede di Conerobus, ricevuto dal presidente Italo D’Angelo e dal direttore Alessandro Di Paolo. È interessato a girare alcune scene in autobus. Siani è rimasto colpito dalla sede e si è soffermato molto nella stanza del presudente D’Angelo dove anche lì è scattato il selfie.

Una visita è stata fatta anche a Filottrano a Villa Centofinestre. Nella commedia che vedremo a cinema alcune scene riguarderanno proprio una villa lussuosa. Anche per le comparse hanno cercato donne altolocate. Le riprese del film inizieranno il 24 giugno e dureranno fino al 3 di agosto.

La presenza di Siani ad Ancona va avanti ormai da fine aprile. È andato anche al Museo Archeologico. La scelta delle location ancora continua. Ricercate anche alcuni modelli di auto.