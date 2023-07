Sicurezza in spiaggia: quindici i defibrillatori

Saranno quindici i defibrillatori che saranno consegnati ad altrettanti concessionari di spiaggia di Senigallia nell’ambito del progetto "Saveyourlife - lifeguard" - Senigallia Città Cardio Protetta promosso dal Consorzio Senigallia Spiagge e Confartigianato Imprese Demaniali che rappresentano circa 60 attività e Stefano Fabbi. All’iniziativa, che si inserisce in un percorso avviato da tempo e finalizzato a garantire la sicurezza e la tranquillità dei bagnanti che frequentano il litorale ai turisti, oltre che ad aiutare i concessionari a garantire un servizio fondamentale che rappresenta un valore aggiunto per la "Spiaggia di Velluto" e per i suoi operatori, erano presenti anche il sindaco Massimo Olivetti e il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Eugenio My.

"Questo progetto che contribuisce a rendere più serena la permanenza in spiaggia dei bagnanti e che qualifica il servizio offerto dai nostri concessionari, è il risultato di una forte e lunga collaborazione con il Consorzio Senigallia Spiagge e con il Comune di Senigallia" -dicono Egidio Muscellini e Francesca Pretini, rispettivamente presidente dell’Area territoriale di Senigallia di Confartigianato e responsabile dell’ufficio. Presenti all’iniziativa anche Luca Bocchino, responsabile sindacale Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino e Cristiano Curzi di Confartigianato Imprese Demaniali. "È da tempo che ci stavamo lavorando -afferma Piergiovanni Cicconi Massi presidente del Consorzio Senigallia Spiagge- e mi auguro che, stagione dopo stagione, si possa ampliare fornendo i defibrillatori a tutti i Concessionari della Spiaggia di Velluto".

Giulia Mancinelli