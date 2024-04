Sicurezza stradale, arrivano le aree per pedoni e biciclette. Ecco dove saranno A Jesi arrivano i "parklet" per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali, occupando posti auto per creare spazi dedicati a pedoni e bici. La giunta ha approvato la convenzione con associazioni ambientaliste per realizzarli in varie zone della città.