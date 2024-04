Sicurezza sul lavoro: canta il rock

"Non bevè quando stè a fadigà, sennò fè la fine sua!", così l’irriverente band dei Kurnalcool, mostrando uno scheletro in abiti rock, invita dai social i suoi fan a partecipare a "Safe Work Rock". L’evento, ad ingresso gratuito, in programma oggi in piazza Roma, mira a promuovere, attraverso musica e divertimento, il valore e l’importanza della sicurezza sul lavoro, proprio in concomitanza con la Giornata mondiale per la sicurezza.

La band si esibirà alle 21:30 e sarà l’atto finale di una serie di concerti e di performance attese sul palco della piazza centrale del capoluogo di regione: si inizia alle 17 con le scuole musicali, A. Gugliormella e Sonavox, Lotus Tribute band Elisa e Florilegio e si prosegue alle 20 con Rock ‘N’ Safe. Non mancheranno stand gastronomici con prodotti del territorio.

L’idea di unire l’intrattenimento con messaggi virtuosi nasce da Stefano Pancari di "Rock N Safe", che davanti alla telecamera dichiara: "La sicurezza sul lavoro è sempre stata raccontata in modo noioso, ma oggi non accadrà questo, e sono orgoglioso di portare anche ad Ancona il nostro spettacolo di punta ‘Looks that Kill’".

Nel gazebo dedicato alle informazioni, inoltre, l’artista Luca Morici dipingerà una serie di acquerelli legati al tema della prevenzione della salute e della sicurezza.