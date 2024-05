S’innervosisce all’alt della polizia: ingerisce e sputa la droga

Fermati al posto di blocco, si innervosiscono nell’abitacolo: 30enne nasconde la droga e ingerisce l’involucro. Poi la sputa, la lancia lontano e tenta la fuga. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacente. È accaduto due giorni fa, in via De Gasperi, in zona Piano. Doveva essere un normale controllo di routine e invece si è rivelata un’operazione alquanto concitata. All’alt della Volante, i passeggeri dell’auto fermata hanno assunto da subito un atteggiamento sospetto. In particolare, a catturare l’attenzione degli agenti, è stato un uomo seduto dietro, intento a nascondere qualcosa tra i sedili. Invitati a scendere, i soggetti sono stati quindi identificati. Il passeggero sui sedili posteriori è un tunisino di 30 anni, regolare sul territorio nazionale. Messo alle strette, davanti alle domande della polizia sul perché fosse così nervoso, lui si sarebbe voltato di spalle provando a ingerire qualcosa. Era insofferente, irrequieto, scalpitava per andarsene.

Così, dopo aver sputato quanto aveva in bocca, un involucro di plastica, l’avrebbe lanciato lontano, tentando di aprirsi un varco fra gli operatori del 113. Fuga finita male, però, dopo che gli agenti hanno recuperato il cellophane con all’interno cinque palline di droga. Tutto sequestrato, ovviamente. Compreso l’altro involucro (con cocaina e hashish), occultato tra il sedile e il bagagliaio.

ni.mor.