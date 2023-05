Sirolo potenzia polizia locale e prenotazioni

La stagione estiva è partita ufficialmente, dopo il maltempo di maggio il fine settimana appena concluso. La Riviera del Conero si è dimostrata pronta ad accogliere i primi turisti e in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli sul fronte della sicurezza, della viabilità, per garantire la migliore fruizione possibile delle spiagge e del territorio. In corso di potenziamento a Sirolo l’organico della Polizia locale per attività di presenza dalle 7 all’1 di notte per regolamentare la movida di luglio e agosto soprattutto e poi tornerà l’app per le prenotazioni delle spiagge libere, probabilmente da metà giugno. "Purtroppo ci sono arenili con dimensioni limitate e non c’è la possibilità di accogliere tutti – spiega il sindaco sirolese Filippo Moschella -. Sarà attivato un autobus per chi lascerà l’auto nel centro storico, saranno operativi i bus per le strutture ricettive e due navette che faranno su e giù per le spiagge. Abbiamo pensato ad una nuova organizzazione degli autobus che faranno la spola continua tra le spiagge Urbani e San Michele per evitare che ci siano veicoli in fila che producono inquinamento. A giorni attiveremo l’area pedonale in via Bosco, sempre per diminuire il traffico, attiva di giorno dalle 7 alle 18.45. Ci sarà la navetta che da Sirolo porta al porto di Numana". Resta il divieto di percorrenza del passo del Lupo, considerato troppo pericoloso, e l’ordinanza che il primo cittadino ha già siglato e che prevede il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande dall’una di notte, di aprire i locali di vendita prima delle 6 e di dare il via al riordino e alla pulizia dei locali dopo le 2 perché per quell’ora le luci devono essere spente e i locali dell’esercizio chiusi. E’ ripartito proprio in queste ore il collegamento con la spiaggia alle Due sorelle. Al momento sono previste partenze per il 2, 3 e 4 giugno alle 9.30 con rientro 12.30 e alle 11 con rientro 15. Per il ponte di questo fine settimana è attesa già grande affluenza e tutte le sere sono previsti mercatini in centro a Sirolo in collaborazione con Confartigianato. Riprendono anche quest’anno i rilasci delle tartarughe salvate dalla Fondazione Cetacea di Riccione con partenza dalla vicina Numana. E’ appena uscito il calendario delle liberazioni che avverranno il 26 giugno, il 3, 10, 17, 24 e 31 luglio e il 4 settembre. Sirolo ha dovuto fare in conti con il fenomeno dell’erosione della costa. Nello specifico nell’arenile a nord della spiaggia di San Michele che continua ad assottigliarsi. "Ho firmato un’ordinanza per spostare a monte i casottini di due stabilimenti balneari, “Da Silvio” e “Stortini”. Il problema c’è ancora e nella valutazione su quali provvedimenti prendere dovremo coinvolgere la Regione Marche ma anche il Parco del Conero che ha competenza sulla spiaggia".

Silvia Santini