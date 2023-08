"Smile Numana", a tutta comicità Braida con i protagonisti di Zelig

"Smile Numana" cala gli assi per un’altra grande serata. La rassegna di cabaret giunta alla sua settima edizione accoglie comici famosi del mondo televisivo per portare allegria in piazza. Saliranno sul "Comedy ring" venerdì sera alle 21.30 in piazza del Santuario tanti attori comici direttamente dalle trasmissioni televisive Zelig e Colorado. A presentarli l’esilarante conduzione di Beppe Braida. Comico cabarettista fin dal lontano 1989, ha ottenuto il grande successo con la partecipazione a Zelig, dove ha conquistato il pubblico grazie alla sua parodia dei conduttori del TG3, TG4 e TG5 (in cui conia i famosi tormentoni "Attentato! Si tratta di attentato!" e "Poteva essere una..."). E’ stato attore in svariati film tra cui "Nirvana" (Gabriele Salvatores), "Finalmente Natale" (Rossella Izzo) e "Finalmente a casa" (Gianfrancesco Lazotti). Nel 2021 partecipa, come concorrente, all’Isola dei Famosi. A sfidarsi a colpi di battute sul ring appunto Max Periboni, Stefano Chiodaroli (il panettiere di Colorado), Giancarlo Kalabrugovic, Gianpiero Perone, Mauro Villata ed Enrico Luparia.

Sarà un duello tutto da ridere adatto a grandi e bambini che cede il passo al prossimo spettacolo della rassegna che si terrà il 20. L’ingresso in piazza è libero fino a esaurimento posti. Domani sera invece lungomare a Marcelli dalle 20 a mezzanotte sarà allestito il mercatino e alle 21.30 in piazza Cavalluccio a Numana tutti allegri per lo spettacolo a cura di Palamortara "Il fantastico mondo dei burattini".

Sempre venerdì ma alle 18 la vicina piazza Nuova a Numana accoglie "Passaggi – sapori ed emozioni in piazza" con i produttori locali della filiera Coal, evento che si ripeterà nella stessa location alla stessa ora sabato e domenica.