Smontati ponteggi alle "Fagnani". I lavori saranno conclusi a marzo

Ieri sono stati smontati i ponteggi della corte interna della scuola Fagnani.

La rimozione delle impalcature esterne e la conclusione dei lavori è prevista entro il prossimo mese di marzo. "Allo scopo di accelerare al massimo l’esecuzione dei lavori all’interno dei plessi scolastici e di evitare tutte le possibili interferenze riguardanti la sicurezza, tutte le imprese che eseguono lavori per conto del Comune, sono state invitate a non sospendere la propria attività durante le feste natalizie. bensì ad intensificare i lavori" ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia.

Tale invito è stato accolto dalla maggior parte delle Imprese che l’Amministrazione Comunale ringrazia per la dedizione ed il senso civico dimostrato. Non ci si ferma nemmeno alla scuola elementare Puccini dove sono partite le opere di demolizione del plesso inagibile dal 2016. I lavori di demolizioni sono partiti proprio durante le vacanze per limitare i disagi degli studenti che frequentano il plesso adiacente.