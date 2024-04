"Soltanto cinque cinghiali catturati con la nuova trappola"

"Un protocollo d’intesa tra Regione e Comune di Ancona sui cinghiali? Non ne ero a conoscenza". L’assessore con delega alla sicurezza, Giovanni Zinni, ha ammesso candidamente di non sapere nulla di quel documento, nonostante i rapporti fitti sul tema con l’omologo Antonini con cui Zinni ha pianificato l’azione di smaltimento grazie alle trappole.

Il fenomeno dei cinghiali in giro per la città sta tornando di evidente attualità, ma la strategia di Zinni per la cattura degli ungulati non ha fatto grossi passi avanti dalla fine dello scorso anno: "In tre battute di selezione con le trappole, l’Urca (l’associazione che si occupa degli interventi, ndr) è riuscita in due operazioni per un totale di 5 cinghiali. Cercheremo di fare di più" ha risposto Zinni all’interrogazione di Mirella Giangiacomi (Partito Democratico) che ha preso atto degli scarsi risultati sin qui ottenuti.