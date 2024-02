"Sorpassati da Perugia: mai successo"

"Per la prima volta nella storia, l’aeroporto internazionale di Ancona, con 518.009 passeggeri, è stato superato dall’aeroporto di Perugia, che ne ha totalizzati 532.478. Non era mai successo". Lo denuncia il capogruppo Pd in Regione, Maurizio Mangialardi, commentando i dati di Assaeroporti sul numero di passeggeri che hanno viaggiato negli scali italiani nel 2023. C’è stata una fortissima ripresa del traffico aereo italiano, ma "in questa generale euforia del settore, tuttavia, non possiamo non notare le gravi difficoltà del nostro scalo", lamenta il dem. Secondo il quale, con ben 872.701 passeggeri, anche "l’aeroporto di Pescara ormai appare irraggiungibile" rispetto a quello marchigiano. "Nella Giornata delle Marche e nella conferenza di fine anno il presidente Francesco Acquaroli ha scelto proprio l’aeroporto come modello ed esempio della sua brillante amministrazione", sostiene Mangialardi. "Gennaio si è aperto con la cancellazione della tratta per Barcellona e l’annuncio del ritiro di Aeroitalia dai voli di continuità territoriale a partire da ottobre, mentre proprio sui voli per Milano, Roma e Napoli proseguono disagi, ritardi, disservizi – aggiunge –. La creazione di Atim ha creato solo ulteriore confusione: il lungo contenzioso con Aeroitalia per la vicenda legata al contratto di marketing (su cui pende l’ingiunzione di pagamento di 305mila euro) ha arrecato un gravissimo danno d’immagine colpendo duramente la credibilità dell’aeroporto. Ritenersi soddisfatti per questi risultati, con questo rapporto costi/benefici, è semplicemente assurdo".