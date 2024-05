Sorpresa, "Il Blu Tour" del Savoia Benincasa

Sabato 18 e domenica 19 maggio, all’interno dell’iniziativa Tipicità in Blu, volta a valorizzare le eccellenze culturali del territorio costiero marchigiano, si è svolto l’evento “Blu Tour”, una piacevole passeggiata per riscoprire le bellezze della città di Ancona nelle sue trasformazioni, attraverso le voci di personaggi che ne hanno caratterizzato la storia e la cultura. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e autentica per i visitatori sono stati gli studenti della classe quarta del corso Turismo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” di Ancona.