Sorpresa, la "NotteNera Junior": un paese a misura di bambino

Oggi Serra de’ Conti sarà un paese ‘a misura di bambino’. Merito di ‘NotteNera Junior’, evento dedicato ai più piccoli e ai ragazzi delle scuole della zona, che potranno esprimersi in azioni ad alto tasso di fantasia esplorando tutti i linguaggi della creatività contemporanea. Nel centro storico saranno esposti i risultati dei progetti portati avanti in collaborazione con i docenti, sulla base del tema ‘Il paesaggio che vorrei’. In serata piazza Gramsci ospiterà la premiazione dei vincitori del concorso di disegno. Tutti gli elaborati saranno esposti nella chiesa di Santa Croce dalle 19. Alle 18 i bambini della scuola Il Girotondo metteranno in scena "La compagnia di Bandiera", performance che scaturisce dal laboratorio curato dall’attore e regista Filippo Paolasini. C’è poi Mappe Mundi, al Chiostro San Francesco, raccolta di mappe da mondi immaginari e scatole del tempo che alcune classi hanno realizzato sotto la guida dello studio CH RO MO di Jesi. Il laboratorio, curato dalla compagnia CasArte ha dato origine allo spettacolo "I rami del Risveglio" (21.30, piazza Gramsci), che vedrà in scena i ragazzi della scuola primaria. Alle 19.30 in piazza Gramsci saranno distribuiti al pubblico speciali quaderni con in copertina alcuni dei disegni premiati. I piccoli autori delle copertine si metteranno a disposizione per una sessione di ‘firmacopie’ proprio come i grandi autori.