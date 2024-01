"Sos liste d’attesa per minori disabili"

"Un’attesa intollerabile per le persone con disabilità: ci sono 260 minori in lista di attesa per la valutazione, con tempi medi da 4 a 20 mesi, nella sola Unità multidisciplinare età evolutiva del Distretto di Jesi cui si aggiungono i dati non presenti, ma come noto imponenti, dei centri di riabilitazione accreditati". Il grido d’allarme deriva dall’associazione Gruppo solidarietà presieduta da Fabio Ragaini. "A questi numeri – aggiunge Ragaini - si sommano le persone con disabilità in attesa di ricevere i servizi. Solo quelli domiciliari erano, oltre 50 nel 2022. E manca la figura del neuropsichiatra, figura fondamentale ai fini diagnostici, da luglio". Il 3 febbraio scorso il Gruppo Solidarietà in un incontro con il comitato dei Sindaci dell’Ambito 9, chiedeva di "intervenire nei confronti di Regione e Ast sulla inaccettabile carenza di personale delle Unità multidisciplinari che hanno funzioni di valutazione e presa in carico". "A distanza di quasi un anno – rimarca Ragaini - la situazione non è cambiata e non sembrano visibili passi significativi nei confronti di Regione e Ast".

