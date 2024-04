Sosta selvaggia all’asilo: "I nostri bimbi a rischio"

E’ un breve tratto di strada dove nonostante i divieti è diventato il far west della sosta e l’incubo dei genitori che portano e vanno a prendere i figli alla scuola materna e all’asilo. Siamo in via Torrioni-via Cittadella, nel tratto davanti a piazza San Gallo, nel quartiere di Capodimonte. È la strada che poi arriva alla sede del Segretariato permanente dell’iniziativa Adriatico Ionica, inaugurato a giugno del 2008. Ogni giorno, per più di mezz’ora si crea un traffico allucinante che sta mettendo a dura i prova le famiglie i cui bambini frequentano quegli asili. Un genitore ha contattato il Carlino per raccontare cosa succede da mesi e dopo aver scritto anche una mail alla polizia locale per chiedere di intervenire ma che è rimasta lettera morta. "Il nostro è un problema quotidiano – riassume Daniele Gaspari, padre di un bambino che frequenta uno dei due asili – e affligge tutti i genitori che frequentano gli asili comunali Orsacchiotto e Chicco di Grano e la scuola matema XXV Aprile. Succede che in quella piccola via parcheggiano tutti, da ambo i lati e per tutta la giornata. Non si tratta solo di residenti ma anche di pendolari che poi vedi avviarsi in centro per lavoro con il pranzo sottobraccio. Eppure ci sono dei chiari divieti che impedirebbe tutto questo. Non si vede però mai un vigile e a rimetterci siamo noi che andiamo a prendere e portare i nostri figli. In determinate ore della giornata si forma un traffico assurdo perché le auto in entrata e in uscita fanno fatica a proseguire non essendoci abbastanza spazio. Allora si rimane in coda anche più di venti minuti, con file allucinanti che creano pericolo per chi passa a piedi. Il traffico arriva fino a piazza San Gallo ed è molto pericoloso per gli incidenti. Già al mattino presto la strada è piena di auto parcheggiate ma non sono di chi porta i bambini all’asilo. Questo impedisce la sosta temporanea dei genitori che portano i propri figli e il transito di due veicoli contemporaneamente. Così si formano ingorghi difficili da risolvere con auto costrette a continui avanzamenti e retromarcia per cercare di entrare e uscire dalla via uno alla volta. Ma si può?".

Genitori e personale che lavora negli asili si sono spesi in chiamate e segnalazioni continue senza mai ottenere nulla. In passato l’accesso era regolato da un cancello che ora rimane sempre aperto.