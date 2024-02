Spaccio di droga e alcol: al setaccio il centro

I cani dell’unità cinofila della Polizia hanno fatto tappa a scuola per una dimostrazione ai bambini delle quarte e quinte del plesso "Madre Teresa di Calcutta" di Osimo. Una presenza importante per insegnare ai più piccoli la legalità e rafforzare la presenza sul territorio. Quello in corso è stato un altro fine settimana dedicato a una attività di prevenzione capillare e rafforzata, in aggiunta all’ordinario servizio di controllo del territorio svolto dalle volanti, è stato quello che ha impegnato gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato che assieme ai militari della Compagnia Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale hanno vigilato il centro cittadino e la periferia con un servizio integrato disposto dal Questore della Provincia di Ancona Capocasa d’intesa con il Prefetto Ordine per arginare e contrastare ogni forma di criminalità, in particolare spaccio di droga ma anche reati predatori o episodi violenti che destano inevitabile allarme sociale. Gli operatori hanno quindi perlustrato con attenzione le vie e le piazze del centro storico e i noti luoghi di aggregazione di giovani per scoraggiare assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano, per la maggior parte legati al consumo di alcolici e di droghe.