"Spaccio e vandalismi, altre due telecamere"

"Installeremo due nuove telecamere contro balordi e spaccio". Lo ha annunciato ieri in consiglio comunale l’assessore alla sicurezza Giovani Zinni a proposito della situazione di piazza Malatesta. Gli interventi coordinati ed effettuati dall’attuale giunta comunale a ottobre non sembrano al momento aver risolto i problemi di degrado sociale che vedono come vittime principali i residenti e i fruitori dello spazio pubblico: "Ci sono due visioni diverse sul da farsi – ha aggiunto Zinni rispondendo a un’interrogazione della consigliera di maggioranza Fabiola Fava (Fratelli d’Italia) – da parte dei cittadini; chi vuole maggiore sicurezza e pensa dunque sia necessario mantenere le transenne che impediscono o quanto meno rendono complesso l’accesso alla piazza e chi invece chiede che quell’area possa essere sfruttata di più. Posizioni non sempre compatibili. La nostra volontà sarebbe quella di trasformare la piazza in parco, ma al momento non è possibile, da qui la scelta di piazzare altre due telecamere in punti al momento non osservabili con quelle che già ci sono nell’area".