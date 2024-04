Spaccio, via dalla città fino al 2026

Altra misura di prevenzione emessa dal questore Cesare Capocasa, stavolta nei confronti di un 36enne italiano residente in Puglia, già gravato da numerosi precedenti penali per delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e diverse violazioni delle norme in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo, dunque, non potrà fare rientro a Falconara per i prossimi due anni. Era, infatti, già destinatario di un foglio di via obbligatorio, su proposta dei carabinieri della locale Tenenza, dopo essere stato sorpreso alcuni giorni fa, nella centralissima piazza Mazzini, in possesso di nove involucri di droga pronta all’uso e, per questo motivo, denunciato all’autorità giudiziaria. Considerata "la pericolosità sociale" del soggetto, ma anche che il 36enne vive "abitualmente dei proventi delle attività illecite commesse nel territorio dorico", si legge nella nota diramata da via Gervasoni, il questore Capocasa ha ordinato all’uomo di non fare ritorno a Falconara fino al 2026, avvisandolo che l’inosservanza del provvedimento potrebbe persino comportare la reclusione da sei a diciotto mesi e poi una sanzione salata, fino a 10mila euro.