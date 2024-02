Spagnoli e Prezioso reggono, Mondonico unico a salvarsi dietro

Perucchini 5: incolpevole sul gol di Morra, qualche responsabilità su Garetto.

Marenco 5: comincia bene concedendo poco al diretto avversario, ripresa da "Chi l’ha Visto".

Cella 5: primo tempo tutta sostanza come si chiede al suo ruolo, ripresa da dimenticare, responsabile sul secondo gol.

Mondonico 6: gigante della difesa, sui palloni alti come in ogni chiusura, rischia la frittata nel finale.

Barnabà 5: il primo tempo non è male, gli sfugge Semeraro in occasione del pari del Rimini, inguardabile il secondo tempo.

Saco 6,5: micidiale in occasione del gol, quinto centro in campionato per il franco-maliano, nella ripresa scompare insieme alla squadra.

Prezioso 6: lotta e distribuisce palloni, l’unico che mantiene un po’ di lucidità nella ripresa.

Cioffi 5,5: due spunti d’alta classe nel primo tempo. Poi si spegne.

Agyemang 5: gioca un buon primo tempo, propositivo in avanti e attento in copertura, ripresa da dimenticare.

Giampaolo 5,5: dà a Saco il pallone del vantaggio, un buon primo tempo poi più nulla.

Spagnoli 6: primo tempo tutto a servizio della squadra, nella ripresa è l’unico che si fa valere in avanti.

Moretti 5: ha pochi palloni buoni e li spreca.

Gatto 6: ci mette grinta e dedizione, ma la partita ormai è indirizzata.

Basso 5,5: entra e lotta ma non basta.

Energe 5: qualche conclusione sparacchiata male, nessuno spunto all’altezza. Vogiatzis ng.

All. Colavitto 5,5: un passo indietro rispetto alle precedenti prove, i cambi e il passaggio al 4-3-3 non portano nulla.

g. p.