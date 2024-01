Spagnoli mai pericoloso, Paolucci non è il solito

Perucchini 6 La deviazione di Pellizzari lo mette fuori causa, per il resto fa il suo dovere.

Clemente 6. Partita onesta in cui ci mette la giusta attenzione in fase difensiva proponendosi spesso in avanti, ma sbagliando anche tanto.

Pellizzari 5. Ha sulla coscienza la deviazione che concede il gol partita all’Entella, ed è un incidente di percorso che pesa molto. Mondonico 6. Una partita attenta e puntuale, che meriterebbe un altro risultato.

Agyemang 6. Fa il suo compito senza strafare, chiude quando c’è da farlo, in avanti si vede poco, impegna di destro De Lucia nel primo tempo.

Saco 5,5. Tante energie ma poca lucidità, perde palloni pericolosi a centrocampo, si propone spesso in fase offensiva ma gli manca la stoccata vincente.

Cella 6. Più diga che playmaker, fa quello che gli chiede Colavitto, anche quando viene spostato in difesa nel ruolo più congeniale.

Prezioso 6. Comincia bene, dà ordine alla manovra, si mostra con qualche bella apertura, batte bene gli angoli (che non è poco), ma cala alla distanza.

Energe 5. Ha il solo merito di trovarsi sulla traiettoria del possibile raddoppio dell’Ancona e di salvare la porta in quella circostanza.

Spagnoli 5,5. Lotta come al solito, fa a sportellate con Bonini dentro e fuori dall’area, cerca lo scambio con i compagni di squadra, ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Moretti 5,5. Comincia con tante energie positive, pressa alto, si fa trovare pronto sulle ripartenze, viene anche steso in area, poi cala alla distanza.

Paolucci 5. Ci mette le energie che ha, non è al meglio e si vede, non è il solito Paolucci.

Martina 5. Vale il discorso fatto per Paolucci, mezz’ora in cui non riesce a incidere, almeno ci mette attenzione in difesa.

Giampaolo 5,5. Qualche spunto degno di nota, cerca di farsi vedere, mette palloni interessanti in area. Ma non è serata.

Mattioli ng.

All. Colavitto 5,5. Dopo il gol dell’Entella la squadra non riesce più a trovare spazi per esprimersi, i cambi della ripresa non incidono più di tanto.

g.p.