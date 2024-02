Sparano pallini contro la finestra: "Hanno sfondato il doppio vetro"

"Vorrei comunicare un fatto grave e chiedere aiuto in caso qualcuno avesse visto qualcosa: sabato notte qualche defi****** (mi dispiace ma è l’unico termine che trovo appropriato) ha ben pensato di sparare dei piombini (somiglianti a piccole biglie, ndr) sulla mia finestra". L’allarme arriva da una giovane residente in viale della Rinascita che, sabato notte, ha ricevuto un danno importante ma soprattutto un grosso spavento.

"Quei piombini o proiettili erano piuttosto grandi tanto da aver sfondato il doppio vetro". La ragazza, ancora sotto choc, domenica sera ha lanciato l’allarme sui social network per chiedere se qualcuno abbia visto qualcosa preannunciando l’intenzione di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Un gesto allarmante, considerato il fatto che quegli otto pallini di metallo più uno in plastica bianca hanno trapassato il doppio vetro della finestra fermandosi all’interno dell’appartamento.

Pallini lanciato probabilmente con un fucile o una pistola ad aria compressa, o forse con una fionda. In rete, c’è chi segnala di aver visto proprio sabato notte una banda di quindicenni, i quali si divertivano a suonare i campanelli a notte fonda. Altri residenti riferiscono di aver avuto nei mesi scorsi il lunotto dell’auto in sosta vicino casa e in un’altra occasione lo specchietto retrovisore rotto.

