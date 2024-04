Specialisti a bordo: dall’oncologia alla senologia, dalla dermatologia alla medicina e all’oculistica

Oculisti, dermatologi, nutrizionisti, medici vascolari e ovviamente oncologi: ecco le cinque specialità in cui si cimenteranno i professionisti a bordo della ‘Nave della Salute’ partita ieri pomeriggio da Ancona. Massimi esperti medici e clinici che metteranno a disposizione la loro conoscenza a favore dei passeggeri della AF Mia. Per la prima volta i viaggiatori, durante l’attesa della partenza e nel corso della traversata verso la loro destinazione, potranno incontrare specialisti in genetica oncologica e senologia (con la prof.ssa Rossana Berardi e la dott.ssa Francesca Rossi), dermatologia (con la prof.ssa Anna Campanati), medicina vascolare (con i dottori Roberto Catalini e Alessandro Saturni), oculistica (con i dottori Carlo Sprovieri e Paolo Principi) e nutrizione clinica (con le dott.sse Marina Taus e Loriana Finocchiaro e il dott. Marco Ferrara). I medici vascolari operano all’ospedale di Macerata, l’oculista in quello di Fermo, mentre gli altri specialisti fanno parte dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. È possibile salvare 1 milione di vite l’anno se si effettuano abitualmente controlli e si mantengono stili di vita sani. È quanto emerso da una ricerca Eurostat che mostra l’impatto di abitudini scorrette e mancate visite mediche sulle patologie più gravi.